У Харкові стріляли по трамваю з пасажирами

Сьогодні, 10 липня, в Харкові невідомі влаштували стрілянину по трамваю з пасажирами. Постраждалих в результаті інциденту немає, повідомляє РБК-Украина.

Про це пише Facebook﻿ мерії Харкова.

Повідомляється, що інцидент стався в другій половині дня на вулиці Полтавський Шлях - при русі в напрямку центру невідомі обстріляли з пневматичної зброї трамвай маршруту №3.

"Ніхто з пасажирів не постраждав. На місце події були викликані правоохоронці, складено протокол" , - йдеться в повідомленні.

Фото: наслідки стрілянини по трамваю в Харкові (t.me/police_kh_region)

У поліції зазначили, що проводять перевірку. За їх інформацією, стріляв один чоловік, в результаті пошкоджено скло і двері в першому вагоні трамвая. Встановлюються всі обставини події.