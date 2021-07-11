Названа головна проблема виявлення інопланетян
Гігантські відстані у Всесвіті між зірками та планетами є головною проблемою виявлення інопланетян. Водночас не виключається позаземне розумне життя, повідомляє Обозреватель.
Про це для The New Times розповів астробіолог Джонт Хорнер. Він зазначив, що космос неймовірно великий і його розміри постійно збільшуються.
"За останні кілька десятиліть ми дізналися, що майже у кожної зірки в космосі є планети. Наша галактика Чумацький Шлях налічує до 400 мільярдів зірок. Якби у кожної з них було по п'ять планет, тільки в нашій галактиці виявилося б два трильйони планет", – розповів учений.
Хорнер додав, що відомо, в спостережуваному космосі більше галактик, ніж планет в Чумацькому Шляху.
"Іншими словами, місць, де оселитися, вистачає. І при такому великому розмаїтті мені важко повірити, що Земля – єдина планета, на якій є життя, в тому числі і розумна, технологічно просунута", – зазначив він.
Астробіолог вказав, що пошук позаземного життя в даний час дуже складнтй. Навіть якщо уявити, що на один мільярд зірок є одна з планетою, де є розумне життя, то тільки в Чумацькому Шляху теоретично є 400 таких планет.
"Але наша галактика величезна – 100 тисяч світлових років від краю до краю. Це настільки багато, що в середньому зірки з цивілізаціями будуть перебувати на відстані приблизно в 10 тисяч світлових років один від одного. Для нас це дуже далеко, щоб вловити сигнали (по принаймні сьогодні), якщо тільки вони не виявляться набагато могутнішими тих, що в стані послати ми самі!" – резюмував Хорнер.