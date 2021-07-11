Названа головна проблема виявлення інопланетян

Гігантські відстані у Всесвіті між зірками та планетами є головною проблемою виявлення інопланетян. Водночас не виключається позаземне розумне життя, повідомляє Обозреватель.

Про це для The New Times﻿ розповів астробіолог Джонт Хорнер. Він зазначив, що космос неймовірно великий і його розміри постійно збільшуються.

"За останні кілька десятиліть ми дізналися, що майже у кожної зірки в космосі є планети. Наша галактика Чумацький Шлях налічує до 400 мільярдів зірок. Якби у кожної з них було по п'ять планет, тільки в нашій галактиці виявилося б два трильйони планет" , – розповів учений.

Хорнер додав, що відомо, в спостережуваному космосі більше галактик, ніж планет в Чумацькому Шляху.

"Іншими словами, місць, де оселитися, вистачає. І при такому великому розмаїтті мені важко повірити, що Земля – єдина планета, на якій є життя, в тому числі і розумна, технологічно просунута" , – зазначив він.

Астробіолог вказав, що пошук позаземного життя в даний час дуже складнтй. Навіть якщо уявити, що на один мільярд зірок є одна з планетою, де є розумне життя, то тільки в Чумацькому Шляху теоретично є 400 таких планет.