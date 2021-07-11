Гороскоп на тиждень 11-17 липня: всі знаки зодіаку

З самого початку тижня настрій буде піднесений і бадьорий. Люди готові до нових вражень, яскравих емоцій, контрастів, перепадів і компліментів друг одному, повідомляє Сегодня.

Поступово настане заспокоєння і злагодженість в думках і діях. А прагнення до порядку допоможе розкласти все по поличках і стати законослухнянішими.

Овен (21 березня – 20 квітня)﻿

В Овнів стартує відповідний період для зростання кар'єри – ви здатні досягти того, чого захочете. Тільки акуратніше з грошима. У взаємовідносинах з близькими людьми важливо проявляти більше тактовності і уважності, інакше до вихідних ризикуєте серйозно зіпсувати стосунки з ними.

Телець (21 квітня – 21 травня)﻿

Неспокійна семиденка настане з самого початку наступного тижня для Тельця. У вас туго вирішуватимуться фінансові питання, а також юридичні справи, пов'язані зі спадщиною або ж боргами. Вам доведеться переосмислити своє життя і по-новому поглянути на багато речей. Головне – не помилитися і зробити правильні висновки.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

У понеділок Близнюкам варто звернути увагу на стан здоров'я – своє або членів сім'ї. Не пропустіть проблему, що насувається. Можливі фінансові нестиковки, проте в четвер вам може надійти серйозна пропозиція роботи або співпраці. Взаємовідносини в сім'ї складаються тепло.

Рак (22 червня – 22 липня)﻿

У вівторок у Раків успіх справи безпосередньо залежатиме від контролю за власною поведінкою, почуттями і словами. Приділіть більше уваги питанням взаємодії з колегами і партнерства. Одна необдумана фраза може зіпсувати тривалу співпрацю, і все піде не за планом.

Лев (23 липня – 21 серпня)﻿

Активний тиждень чекає Левів. Ви досягнете непоганих результатів в роботі і кар'єрі, проте для цього доведеться проявити терпіння і показати весь свій професіоналізм. Налаштовуйтеся на робочий лад вже з понеділка. Ближче до вихідних в сім'ї може виникнути серйозна розбіжність. Побережіть здоров'я.

Діва (22 серпня – 23 вересня)﻿

Діви, вас чекають зміни у сфері почуттів і захоплень. З середи у вас проявиться тяга до філософських роздумів. Вам захочеться чогось новенького, а у взаєминах ви шукатимете щирості і теплоти, але для цього потрібно і самим проявляти такі почуття щодо партнерів.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У вівторок для Терезів найактуальнішими стануть проблеми сім'ї, батьків і домівки. Це може проявитися як у турботі про слабкого родича, вихованні дітей, так і в конфлікті з іншими членами сім'ї. У четвер у вас може з'явитися реальна можливість заробітку – не пропустіть. Будьте пильними в п'ятницю.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)﻿

Наступний тиждень у Скорпіонів сприятливий для отримання нових знань і навчання. Можете спробувати сили в новій для себе галузі. Ваші поїздки не виправдають очікування. Можливі труднощі та розбіжності в спілкуванні з друзями і родичами, особливо в п'ятницю. Проявляйте дипломатичність.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

У Стрільців буде неоднозначний період у фінансовій сфері. У одних очікується непоганий прибуток, а в інших, навпаки – будуть суцільні витрати і втрати. Але не переживайте завчасно, тому що ці проблеми будуть вам під силу. Розв'язуйте їх у міру надходження. У четвер зверніть увагу на здоров'я.

Козеріг (23 грудня – 20 січня)﻿

У Козорогів зростає почуття впевненості у власних силах, а також відповідальності за себе і оточуючих людей. У середу не варто обмежувати себе в пошуку нових цікавих напрямків для власного розвитку. Спілкуйтеся з мудрими людьми, читайте більше корисної літератури.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Майбутній тиждень для представників знака Водолія буде сприятливий для спілкування з родичами і пошуку нових контактів як ділового, так і особистого характеру. Будьте готові до інтриг – чи то від вас приховують якусь важливу інформацію, чи ви самі гратимете роль таємничої особистості.

Риби (20 лютого – 20 березня)

У Риб майбутній тиждень стане багатообіцяючим періодом для інтелектуальної діяльності. Але ваші плани можуть не так легко реалізуватися, особливо на початковому етапі. Понеділок і вівторок для цього – складні дні. Коло вашого спілкування зазнає деяких змін. Можуть з'явитися нові знайомі.