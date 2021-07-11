Курс валют НБУ на 11 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 11 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 10 июля, не изменился и остается на уровне 27.29 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 11 июля 2021 года.

Курс евро не изменился и составил 32.32 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 11 июля 2021 года.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.63 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 11 июля 2021 года.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 37.53 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 11 июля 2021 года.

Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 29.79 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 11 июля 2021 года.

Курс польского злотого не изменился и составил 7.10 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 11 июля 2021 года.