Китайські вчені створили охолоджуючу в спеку тканину

Фахівці з Хуачжунського університету науки і технології розробили тканину, здатну охолоджувати тіло, повідомляє Лента.Ру.

Як пояснили вчені, «метатканина» містить мікроскопічні волокна оксиду титану, тефлону і полімолочної кислоти. З їх допомогою тканина може відображати ультрафіолетове і інфрачервоне випромінювання. При цьому відбувається охолодження тіла за рахунок розсіювання тепла.

Як показали перші тести, розумна тканина здатна знижувати температуру тіла на декілька градусів. Так, один з добровольців цілу годину просидів на сонці в жилеті, одна половина якого зроблена з метаткані, а друга - з бавовни. Коли вчені виміряли температуру шкіри, з'ясувалося, що під розумним матеріалом вона становила 31-32 градуси за Цельсієм, в той час як під звичайною тканиною вона досягала 37 градусів. Вчені також провели експеримент з машинами. Салон автомобіля, покритого чохлом з метатканини, нагрівся найменше.

Попри те, що охолоджувальний ефект особливо помітний при знаходженні людей і об'єктів під прямими сонячними променями, він також буде спостерігатися і в тіні, відзначають розробники. За їх словами, такий одяг може бути випущено в різних кольорах, проте найбільш ефективним для відбиття світла є білий.

За словами одного з дослідників Тао Гуанмін, команда має намір налагодити масове виробництво метатканини. Він сподівається, що продукти, зроблені з неї, стануть доступні вже через рік.