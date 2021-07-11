Україна повернулася у 3-ку лідерів за смертністю від COVID у Європі
За добу 9 липня у світі діагностували понад 430 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Бразилії, Індії та Індонезії. В Європі за добовою смертністю лідирують Росія, Британія, Україна., повідомляє Українська правда.
Зокрема, у Бразилії зафіксували понад 48 тисяч нових інфікувань, в Індії – майже 42 тисячі, а в Індонезії – понад 35 тисяч випадків.
Згідно з даними сайту Worldometers, далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Британія і Росія.
Україна серед країн світу займає 67 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 13 позицію.
В Європі за добовою смертністю лідирують Росія, Британія, Україна.
У світі померли за добу понад 7 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 171 242 141 особа. Наразі нараховується майже 12 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 4 042 878 смертей від COVID-19.