Бельгійка померла після зараження двома штамами коронавірусу

У Бельгії невакцинована 90-річна жінка померла після того, як заразилася двома різними штамами коронавірусу – "британським" та "африканським", повідомляє Украинская правда.

Вчені виявили, що жінка заразилася як штамом "Альфа", який вперше з’явився у Великобританії, так і штамом "Бета", вперше виявленим у Південній Африці.

Згідно з доповіддю, опублікованою в суботу та представленою на Європейському конгресі клінічної мікробіології та інфекційних хвороб, зараження жінки, ймовірно, відбулося від різних людей.

Вона була госпіталізована до бельгійської лікарні в березні і того ж дня у неї діагностували Covid-19.

Відомо, жінка не була щеплена проти вірусу, а її стан швидко погіршувався. Вже через 5 днів після госпіталізації хвора померла.

Коли зразки, взяті у жінки, тестували з метою виявити, яким штамом вона була заражена, виявилося, що наявні два варіанти Covid-19. Водночас дослідники не змогли точно сказати, чи саме подвійне інфікування спровокувало таке стрімке погіршення стану хворої.

Це не перше подвійне зараження коронавірусом. У січні бразильські вчені також повідомляли про виявлення двох випадків ко-інфекції, але результати дослідження цих випадків поки не опубліковані.

Є припущення, що подвійне інфікування може бути більш поширеним, аніж наразі офіційно відомо.