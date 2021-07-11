Кількість вакцинованих в Україні впала втричі

42 308 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 10 липня в Україні. Це на 72 тисячі або майже втричі менше, ніж напередодні. Одну дозу отримали 21 074 людини, повністю імунізовані — 21 234 людини, повідомляє Дiлова Столиця.

Протягом доби працювали 229 мобільних бригад, 475 пунктів щеплення, 148 центрів вакцинації.

Станом на 10 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 790 463 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 298 302 людини, з них отримали 1 дозу – 2 298 300 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 164 676 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 462 976 щеплень.

Нагадаємо, попередні три дні поспіль в Україні фіксували рекордну кількість вакцинованих проти COVID-19, зокрема за добу 9 липня – 114 660 осіб.