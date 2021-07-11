Мобільним операторам підвищують податки

Найбільші мобільні оператори України виступили з різкою критикою "ресурсного" законопроєкту №5600. Нагадаємо, парламент прийняв його за основу 1 червня, повідомляє UBR.

"Законопроєкт передбачає індексацію (фактично підняття податків) рентної плати за користування радіочастотним ресурсом на 5% уже з 1 липня 2021 року. Ціна питання - зростання податкового навантаження для мобільних операторів на суму 102,5 млн грн в рік", - заявив директор з регуляторного забезпечення "Київстару" Олександр Когут.

За його словами, учасники ринку "вкрай негативно" оцінили положення цієї статті. Вони неодноразово зверталися до уряду ще на стадії підготовки й узгодження законопроєкту з проханням вилучити відповідні положення. При цьому висловили надію, що до них прислухаються під час другого читання законопроєкту в парламенті.

У "Київстарі" зазначили, що мобільні оператори впроваджують нові технології і розвивають мережі на тлі значної податкового навантаження. Вона досягає 35% від загального ринкового обороту. Це значно вище, ніж середній аналогічний показник в інших країнах Європи (21%).

При цьому середній чек з одного абонента мобільного зв'язку в Україні становить $ 2,8 в місяць, що є одним з найнижчих показників у світі.

Олександр Когут спростував твердження уряду про те, що індексація не проводилася з 2017 року.

Згідно з офіційними даними Державної податкової служби, за результатами 2017 року галузь телекомунікацій оплатила 10,4 млрд грн податків. У 2018-му - 12,6 млрд грн, у 2019-му - 14,8 млрд грн, а в "кризовому" 2020 році - 15,8 млрд грн.

"Тобто без всякої індексації галузь стабільно щороку нарощує сплату податків на 1-2 млрд грн. При цьому бізнес продовжує інвестувати" , - підкреслив Когут.

Він зазначив, що торік компанія вклала 6 млрд грн, а загалом з 2015 року - понад 25 млрд грн.

В оператора нагадали, що у 2019 році уряд і учасники ринку підписала на інвестиційному форумі в Маріуполі меморандум.

Оператори зобов'язалися забезпечити максимальне покриття країни послугами мобільного зв'язку 3G / 4G. А держава - гарантувала, що не допустить зростання фіскального і регуляторного навантаження на сектор мобільного зв'язку.

Про це ж нагадали в публічних заявах Vodafone і lifecell, також розкритикувавши "ресурсний" законопроєкт.