Вчені пояснили, яка температура повітря для людини найнебезпечніша

Людина досить важко переносить і занадто низькі температури повітря і занадто високі. Взимку ми постійно замерзаємо і шукаємо способи зігрітися, а влітку – шукаємо прохолоду і використовуємо будь-які варіанти, щоб не знемагати від спеки, повідомляє РБК-Украина.

Вчені провели дослідження і з'ясували, яка температура для живих істот на планеті є оптимальною, а яка – найнебезпечнішою.

Найкомфортніша температура тіла

Сильна спека, яка охоплює останнім часом більшу частину земної кулі та тримається протягом тривалого часу, збільшує фізіологічний стрес у людей, тварин і навіть рослин. Вчені проаналізували середні температурні показники та прийшли до висновку, що найоптимальніша для всіх живих істот температура – це від +17 до +24 градусів.

Яка температура найнебезпечніша

Як пояснив професор Сенхольд Ассенг, комфортні та небезпечні температурні показники для людей, великої рогатої худоби, свиней, птахів і рослин приблизно однакові.

При високій вологості помірне теплове навантаження для людини починається після +23 градусів, при низькій вологості – при +27 градусах.

"Якщо людину піддають впливу температури вище + 32 градусів при надзвичайно високій вологості або вище +45 градусів при вкрай низькій вологості протягом довгого часу, то результат може бути фатальним" , - зазначає професор Ассенг.

Він додав, що при температурі вище +40 градусів, людям життєво необхідно перебувати в приміщеннях з кондиціонуванням повітря.

Також він закликав у містах створювати більш комфортні умови для жителів - будівлі будувати за технологіями, більш стійким до температур, використовувати ізоляцію дахів і стін, більш світлі та сітловідбивальні кольори.

А що буде з тваринами?

Теплове навантаження для тварин починається від + 24 градусів при високій вологості та +29 градусах при низькій вологості. Корови та свині починають при підвищенні температур страждати, гірше розвиватися і рости, і надій молока, наприклад, падає на 10-20%.

Птахам комфортно при температурі від +15 до +20 градусів, а ось курчата будуть бігати спокійно майже до +30 градусів. При + 37 градусах у них вже сильний тепловий стрес.

Автор: Анна Шиканова