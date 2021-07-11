"Холостяк" Макс Михайлюк таємно одружився (фото)

Ексучасник реаліті-шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк і його кохана Даша Хлистун одружилися – пара провела таємну церемонію одруження в колі близьких друзів і їхньої донечки. Вони розписалися в одному з київських РАГСів, повідомляє Обозреватель.

Про весілля Даші і Макса стало відомо з допису в Instagram Хлистун. Дівчина також опублікувала перші фото з весілля, де вона з'явилася в білій короткій сукні. Закохані обмінялися обручками від Tiffany & Co.

За словами Хлистун, ця подія стала для неї несподіванкою. Як виявилося, Михайлюк вирішив влаштував для своєї коханої сюрприз.

"Їхала я значить реєструвати дитину, у підсумку вийшла заміж. Макс вирішив сюрпризом зробити все, а я без найменших припущень взагалі. Хоча були моменти, де можна було здогадатися. Ось що значить втратила пильність, але зате сюрприз вдався" , – написала в Instagram Дарина.

Макс Михайлюк і Даша Хлистун одружилися. Джерело: Instagram Даші Хлистун

Макс Михайлюк і Даша Хлистун зіграли весілля. Джерело: Instagram Даші Хлистун

Нагадаємо, "Холостяк 10" Макс Михайлюк після закінчення проєкту почав будувати стосунки з гімнасткою Дашею Ульяновою. Однак пізніше пара розійшлася через зраду Макса з іншою учасницею реаліті. А більше пів року тому шоумен заявив про нові стосунки – новою обраницею стала модель Даша Хлистун.