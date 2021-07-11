Гидко зайти: туристи розкритикували відпочинок у Генічеську

У 2021 року місто Генічеськ Херсонської області традиційно стало популярним місцем відпочинку українців. При цьому відпочивальники поскаржилися на брудне Азовське море, колір води в якому вони порівняли з какао. Такий стан водойми можна пояснити штормом і рясними дощами, повідомляє Обозреватель.

Пляжі Генічеська з висоти пташиного польоту показав автор YouTube-каналу "Sasha Travel street". У коментарях під роликом туристи поділилися своїми враженнями від відпочинку.

Чистота і колір води, судячи з відео, однакові на всіх пляжах міста: і на центральному з лежаками, який називають "дитячим", і на дикому кам'яному пляжі.

"Не море, а глиняний кисіль. До друзів із Каховки часто приїжджаємо, поки не нап'ємося, гидко в воду заходити, болото" , – зазначив користувач із ніком Sergei V.

Люди відпочивають на дикому пляжі. Джерело: Скриншот відео

Тут, як і в інших курортних містах у моря, відпочивальників атакували комарі і блохи, яких цього року стало значно більше, ніж раніше. Крім того, туристи поскаржилися на медуз і велику кількість змій, яких можна помітити на каменях на березі.

"На каменях повно змій. На них вони гріються...Як на каменях можна назвати пляжем? Давайте дивитися правді в очі: на камені не пісок, а таке враження, що з залізничних колій підсипку чорно-сіру привезли, а вже скільки між каменів повзає вужів" , – писали українці.

Скриншот.

Скриншот.

Скриншот.