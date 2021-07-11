У G20 схвалили глобальний податок

Міністри фінансів країн G20 підписали угоду про глобальний податок на саміті організації у Венеції, повідомляє Економічна правда.

Документ також був схвалений представниками 130 країн і передбачає встановлення мінімальної податкової ставки для транснаціональних компаній у 15%.

Реформа була підтримана Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і повинна перешкодити міжнародним корпораціям переводити свої активи за кордон для ухилення від сплати податків.

У своїй спільній заяві міністри фінансів країн G20 назвали угоду історичною, зазначивши, що обговорення її умов тривало багато років. На їхню думку, реформа зробить міжнародну податкову архітектуру більш стабільною і справедливою.

Остаточну редакцію документа повинні схвалити лідери "Великої двадцятки" на саміті організації, який пройде в Римі в жовтні.

За оцінкою ОЕСР, яка керує переговорами по податках, уряди щорічно втрачають від 100 млрд до 240 млрд дол на рік через недоотримання податків.

Міністри фінансів країн Великої сімки 5 червня заявили про зобов’язання "застосовувати глобальний мінімальний податок у щонайменше 15 відсотків для кожної країни". Цей крок спрямований на те, щоб транснаціональні корпорації - особливо технологічні гіганти - не мали в майбутньому можливості отримувати великі прибутки в одних країнах і платити з них низькі податки в інших.

Ухвалення цієї глобальної податкової зміни ініціювала адміністрація президента США Джо Байдена. Таким чином США хочуть обмежити можливість транснаціональних концернів використовувати переваги податкових систем для збільшення своїх прибутків, особливо в період пандемії коронавірусу, яка послабила економіки в усьому світі.