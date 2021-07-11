Блокування рахунків: банківські комірки боржників будуть відкривати

З 6 липня в Україні в повну силу заробив наказ Мін'юсту, який дає можливість приватним і держвиконавців автоматично блокувати банківські рахунки боржників. Списання коштів відбувається строго після відповідного рішення суду. Але справа може торкнутися не тільки коштів на карті, але і цінностей у банківських скриньках, повідомляє UBR.

У такому випадку, якщо боржникові заблокували банківську комірку, для доступу до неї виконавцю потрібно отримати судове рішення. Просто так банк або виконавець не має на це права. Доступ до скриньки блокується, банк повідомляє виконавцю, що вона справді є, і вже після цього виконавець повинен звернутися до суду за дозволом на доступ.

Як пояснив адвокат, старший партнер АО "Кравець і партнери" Ростислав Кравець, надалі, якщо в скриньці боржник має певні цінності, створюється комісія з представників банку, виконавця, безпосередньо боржника і стягувача. І лише в їх присутності банківська комірка відкривається.

"Якщо там знаходяться кошти, їх перераховують. І тоді виконавець, уже своєю постановою, також накладає на них арешт. Якщо ж активи негрошові, то вони (якщо не вистачає грошей на погашення боргу) арештуються і виставляються на аукціон. Правда, перед цим для їх оцінки скличуть експертизу ", - пояснює юрист.

Може йтися про картини, колекції монет, ювелірні вироби та інше. Всі такі активи перед торгами віддаються на відповідальне зберігання або самому боржнику, стягувачу або банку. Встановлюється оцінка цих цінностей, після чого "пускається з молотка", додав Кравець.