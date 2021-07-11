Два тижні після обвалу: в Маямі знайшли живого котика

Більш ніж через 2 тижні після обвалу багатоповерхівки в Маямі добровольці під завалами знайшли живу тварину. Котик Бінкс раніше жив зі своїми господарями на 9 поверсі обваленого будинку, повідомляє 24 Канал.

Котика впізнав місцевий волонтер, який годує тварин на вулиці. Він також привіз Бінкса в притулок для тварин.

"Після 16 довгих і неймовірно складних днів я можу поділитися невеликою гарною новиною – Бінкс із Champlain Towers South був знайдений" , – написала Даніелла Левін Кава.

Очільниця округу Маямі-Дейд також подякувала команді, яка допомогла котику знайти його родину.

After 16 long and incredibly difficult days, I’m able to share a small piece of good news — Binx from Champlain Towers South has been found. Thank you from the bottom of my heart and on behalf of our community to the team who played a role in reuniting him with his family. pic.twitter.com/yzDxW6plHG — Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) July 10, 2021

Котика вже забрали господарі

Місцеве видання 90,5 WESA повідомило, що волонтер впізнав чорного котика з будинку. Кіт був біля завалів. Він і доправив тварину в притулок.

Бінкса з вулиці забрали в притулок / Фото 90,5 WESA

Співзасновниця групи з порятунку котів у Маямі The Kitty Campus Джина Ніколь Власек у фейсбуці написала про знайденого кота.

"Нехай це буде нагадуванням: ніколи, ніколи, ніколи не втрачайте надію…" , – написала жінка.

Додала, що "одна людина з тих, хто вижив, прийшла подивитися на кота й перевірити, чи він не з її сім'ї". Виявилось, що Бінкс таки належить тій родині. Тепер він разом з господарями.

Джина Ніколь Власек допомогла Бінксу знайти господарів: дивіться відео

Довідка. Обвал багатоповерхівки у Маямі трапився в ніч з 23 на 24 червня. Під завалами будинку опинились сотні мешканців будинку. Пошукова операція тривала кілька тижнів. Відомо, що знайшли 86 загиблих людей. Доля 43 – невідома.