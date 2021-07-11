Два тижні після обвалу: в Маямі знайшли живого котика
Більш ніж через 2 тижні після обвалу багатоповерхівки в Маямі добровольці під завалами знайшли живу тварину. Котик Бінкс раніше жив зі своїми господарями на 9 поверсі обваленого будинку, повідомляє 24 Канал.
Котика впізнав місцевий волонтер, який годує тварин на вулиці. Він також привіз Бінкса в притулок для тварин.
"Після 16 довгих і неймовірно складних днів я можу поділитися невеликою гарною новиною – Бінкс із Champlain Towers South був знайдений", – написала Даніелла Левін Кава.
Очільниця округу Маямі-Дейд також подякувала команді, яка допомогла котику знайти його родину.
Котика вже забрали господарі
Місцеве видання 90,5 WESA повідомило, що волонтер впізнав чорного котика з будинку. Кіт був біля завалів. Він і доправив тварину в притулок.
Співзасновниця групи з порятунку котів у Маямі The Kitty Campus Джина Ніколь Власек у фейсбуці написала про знайденого кота.
"Нехай це буде нагадуванням: ніколи, ніколи, ніколи не втрачайте надію…", – написала жінка.
Додала, що
"одна людина з тих, хто вижив, прийшла подивитися на кота й перевірити, чи він не з її сім'ї". Виявилось, що Бінкс таки належить тій родині. Тепер він разом з господарями.
Джина Ніколь Власек допомогла Бінксу знайти господарів: дивіться відео
Довідка. Обвал багатоповерхівки у Маямі трапився в ніч з 23 на 24 червня. Під завалами будинку опинились сотні мешканців будинку. Пошукова операція тривала кілька тижнів. Відомо, що знайшли 86 загиблих людей. Доля 43 – невідома.