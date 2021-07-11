Створено туалет, який платить користувачам

Кожна людина, що користується екологічно чистим туалетом, заробляє 10 монет Ggool в день, повідомляє Корреспондент.

У Південній Кореї професор Ульсанського національного інституту науки і технологій (UNIST) Чо Дже Веон розробив екологічно чистий туалет, який платить за його використання. Про це пише The Straits Times﻿.

Зазначено, що в пристрої встановлений вакуумний насос, який забирає екскременти без застосування води і відправляє їх у підземний резервуар. Після цього залучаються мікроорганізми, які перетворюють відходи в метан. Цей газ стає джерелом енергії для будівлі - на ній працюють газова плита і котел.

Професор винайшов віртуальну валюту під назвою Ggool. Кожна людина, що користується екологічно чистим туалетом, заробляє 10 гугл в день.

В інституті і студмістечку ці гроші можна обміняти на різні товари: каву, локшину, фрукти та книги.

Нагадаємо, в Австрії чоловіка вкусив пітон, коли він сидів на унітазі. Рептилія завдовжки 1,6 метра втекла з квартири сусіда, що мешкає через дорогу, і заповзла в каналізацію.