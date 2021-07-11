Втеча із суду: в Києві арештували розшукуваного Інтерполом турка

Співробітники карного розшуку Нацполіціі затримали 47-річного громадянина Туреччини Дімерала Незаметтіма, який днями втік з Харківського апеляційного суду, повідомляє Сегодня.

Після втечі турку вдалося дістатися до столиці – він був затриманий на вулиці Дегтярівській.

Найближчим часом втікача доставлять до Харкова, де помістять у СІЗО. Він до 12 місяців перебуватиме під екстрадиційний арештом, після чого його можуть вислати до Німеччини, де на нього чекає суд.

Нагадаємо, що 8 липня після оголошення ухвали про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Незаметтім втік із суду в Харкові. Судячи з усього, у нього були спільники – на вулиці на нього чекав автомобіль.

Чоловік знаходиться в міжнародному розшуку Інтерполу за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах.

Варто зазначити, що втеча з місця позбавлення волі або з-під варти карається в Україні терміном від 3 до 5 років позбавлення волі.