В'їзд вантажівок у Київ тимчасово заборонили

У Києві тимчасово заборонили в'їзд вантажівок у місто. Причиною тому є спека, повідомляє РБК-Україна.

Заборонено в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Причиною є перевищення денної температури повітря понад +28 градусів.

Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 19:00).

Нагадаємо, в Україні у неділю на більшості територій зберігатиметься спекотна погода.

У столиці сьогодні також очікується сонячна погода. Температура повітря прогріється до +33 градусів.

Автор: Анастасія Рокитна