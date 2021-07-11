Річард Бренсон летить в космос: онлайн-трансляція

У неділю, 11 липня, відбудеться політ у космос англійського мільярдера Річарда Бренсона. Корабель VSS Unity, розроблений Virgin Galactic, підніметься на висоту понад 80 км, повідомляє Обозреватель.

Цей політ буде тестовим, повідомили на сторінці компанії у Twitter﻿. Якщо погодні умови і технічні труднощі не будуть перешкоджати запуску, він повинен початися о 16:00 за київським часом. Трансляція відбуватиметься в YouTube﻿.

Команда Бренсона. Джерело: Скриншот відео

Усі охочі зможуть стежити за підготовкою до польоту і самим запуском онлайн. Разом із Бренсоном на борту цього разу будуть перебувати тільки співробітники його компанії Virgin Galactic.

Зазначимо, що минулого тижня видання Financial Times повідомило, що акції Virgin Galactic виросли на 25% після оголошення планів летіти в космос на дев'ять днів раніше за головного конкурента – Blue Origin.

Компанія Бренсона, на відміну від Blue Origin Джеффа Безоса,вважає за кордон космосу висоту 80,5 км, що також підтримують і в ВПС США. У Безоса ж космосом називають все, що розташовано вище від лінії Кармана на висоті майже 100 кілометрів.

Трансляція розпочнеться о 16:00 за київським часом: