Під Івано-Франківськом річки виходять з берегів: з води дістали 12 осіб

Через сильний дощ та раптовий підйом рівня води в річках в Івано-Франківській області 12 осіб, серед яких були діти і підлітки, опинилися в бурхливих потоках. Їх довелося витягувати рятувальникам, повідомляє Страна.ua.

За даними ДСНС, вода піднялася в річці Бистриця Надвірнянська. Увечері в службу порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Пнів на відстані 15 м від берега на острові знаходяться 7 осіб, 6 з яких діти. Вони не могли самостійно дістатися до берега. Прибувши на місце, рятувальникам довелося добиратися до них на човні.

Також у місті Надвірна, на дамбі річки Бистриця Надвірнянська, на відстані 8 м від берега знаходився 14-річний підліток. Рівень води в річці становив близько 1 м. Рятувальники прибули до місця і за допомогою рятувального кола і мотузки врятували хлопця.

Крім того, в місті Яремче на острівці посеред річки Прут на відстані 15 м від берега знаходився 15-річний підліток. Співробітники ДСНС в гідрокостюмах дісталися до постраждалого і за допомогою рятувального жилета і рятувальної мотузки доставили його на берег.

Того ж дня в селі Мирне, Надвірнянського району, двоє дітей перебували на острові посеред річки Бистриця Надвірнянська на відстані 70 м від берега. Самостійно дістатися до берега було неможливо через сильну течію в річці. Рятувальники прибули до місця події на катамарані і переправили потерпілих на берег, передавши дітей батькам. З постраждалими працював психолог ДУ ДСНС в телефонному режимі.