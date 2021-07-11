Harley-Davidson представив недорогий електромотоцикл

Harley-Davidson показав новий електробайк LiveWire ONE. Це вже друга електрична модель від легендарного виробника мототехніки, причому вона відносно недорога - коштує від 21 999 доларів, повідомляє АвтоПортал.

Керівництво Harley-Davidson вирішило виділити електробайкі в окремий бренд LiveWire і зробити їх дешевше. Для порівняння, попередник Harley-Davidson LiveWire коштував 29 799 доларів.

Новий LiveWire ONE багато в чому повторює попередника і зовні відрізняється від нього лише деталями. Характеристики електробайка поки не розголошують, але, стало відомо, що силову установку він також запозичив у Harley-Davidson LiveWire.

Це означає, що оснащений він 105-сильним мотором і здатний розігнатися до 100 км/год за 3 с і розвинути 183 км/год. Зате точно відомо, що акумуляторна батарея ємністю 15,5 кВт∙год забезпечує запас ходу в 235 км по місту і 153 км - на трасі. Її швидка зарядка займає годину.

Електромотоцикл LiveWire ONE офіційно презентують 18 липня на мотосалоні в Каліфорнії. До речі, в цьому штаті байк вже доступний для замовлення. Експорт новинки в інші країни запланований з 2022 року.