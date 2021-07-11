Електромобіль Chery QQ отримає дуже низьку ціну

Компанія Chery збирається «відродити» модель QQ - ту саму копію Daewoo Matiz (він же Chevrolet Spark), яка свого часу завдяки дуже доступною ціною, симпатичному дизайну і відсутності конкурентів завоювала широку популярність, в тому числі, в Україні, повідомляє АвтоПортал.

Правда, це вже буде не той Chery QQ, який був раніше. Заявляється, що новинка буде електричної, але який саме, саме, поки неясно. Виробник не опублікував жодної конкретики за винятком тізера, на якому показана «зла» оптика майбутньої машини і лого марки.

Ріднити електричний Chery QQ з оригінальною моделлю буде доступна ціна. За даними видання Car News China, новинка складе конкуренцію гучній Wuling Hong Guang MINI EV, який вже встиг стати найбільш продаваним електромобілем в світі за рахунок колосального попиту у себе на батьківщині в Китаї. Останній продається в КНР за ціною приблизно в $4 500-5 500, так що можна очікувати, що Chery QQ EV вийде на ринок з аналогічним прайсом.

У Chery натякнули, що машина буде орієнтована в першу чергу на молодь, яка «хоче виділятися і заявляти про себе своїми персоналізованими автомобілями». Тому у новинки буде досить велика кольорова гама.

Очікується, що на ринок Піднебесної електричний Chery QQ надійде в продаж до кінця 2021 року.

Відзначимо, що оригінальний Chery QQ випускається з 2003 року. Тобто, він до цих пір знаходиться у виробництві, проте вже не такий популярний, як півтора десятка років тому. Тому поява електромобіля має стати своєрідною реінкарнацією машини.