Металевий паркан біля Капітолію демонтували

Двометровий металевий паркан, який був встановлений для зміцнення Капітолія у Вашингтоні після штурму 6 січня, знесли, повідомляє Страна.ua.

Про це повідомляє телеканал ABC News.

У п'ятницю, 9 липня біля Капітолію були помічені робочі, які готували паркан і бар'єри до зняття, перерізали затискачі і дріт, що сполучає частини огорожі. За день огорожу демонтували повністю. Уже в суботу 10 липня на фотографіях можна було помітити людей, які вільно йдуть до будівлі Капітолію.

"Ґрунтуючись на оцінці поточних загроз і посилення координації поліції Капітолію США з округом Колумбія, сусідніми штатами і федеральними партнерами правоохоронних органів, ми підтримуємо рекомендацію про зняття тимчасового огородження навколо площі Капітолію" , - сказано в заяві парламентського пристава.

Також там додали, що тимчасове огородження може бути "оперативно встановлено знову", якщо того вимагатимуть умови.

При цьому влада уточнила, що доступ до будівлі все ще обмежений через епідемію коронавірусу.