Лесю Нікітюк у міні-шортиках потролили в мережі

Українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала в Instagram нову фотографію, на якій позувала біля книжкових полиць, повідомляє УНИАН.

Так, Леся в чорних міні-шортиках і піджаку залізла на драбину, щоб дістати книгу з верхньої полиці. Крім того, зірка попросила фанатів порадити їй якусь хорошу книжечку.

Але шанувальники звернули увагу не тільки на прохання Нікітюк, а й на її довгі ніжки, які зірка часто демонструє. Так, деякі фанати з гумором поставилися до такого посту зірки і почали рекомендувати Лесі почитати енциклопедію етики.

"Біблію почитай", "Енциклопедія етики", "Правильно, до знань треба тягнутися, але краще в спідниці", "Ти ще не забула як читати?" ,- написали фоловери.