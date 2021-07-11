Папа Римський вперше з'явився перед публікою після операції
Папа Римський Франциск у неділю, 11 липня, вперше виступив на публіці з традиційною проповіддю після перенесеної тиждень тому операції на кишечнику. Його промову транслював портал Vatican news, повідомляє Страна.ua.
Понтифік виступав з вікна 11 поверху римської лікарні імені Агостіно Джемеллі, де його прооперували.
Нагадаємо, минулої неділі Папа Римський Франциск вирушив до лікарні "Джемеллі" в Римі, де йому зробили планову операцію.
За даними служби друку Святого престолу понтифіку проводили хірургічне втручання на кишечнику у зв'язку зі стенозом.
"Папа Римський Франциск вирушив сьогодні в римську клініку імені Джемеллі, де йому буде проведена планова операція з приводу симптоматичного стенозу (дивертикулярна хвороба кишечника)", - говорилося в поширеній заяві.