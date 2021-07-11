У "Борисполі" пасажири другу добу не можуть полетіти до Грузії

В аеропорту "Бориспіль" застрягли сотні людей, які другу добу не можуть вилетіти до Грузії рейсом YE215 Київ - Батумі компанії YanAir, повідомляє РБК-Україна.

Що відбувається в "Борисполі", і чому пасажири вже більше 30-ти годин чекають відправки - читайте нижче в матеріалі.

Пасажирам не пояснюють причини затримки

Літак Boeing737 мав вилетіти до Грузії ще о 7:30 в суботу, 10 липня. Але станом на 13.30 неділі, 11 липня, пасажири як і раніше в аеропорту.

"Телефони компанії YanAir спочатку мовчали, а тепер взагалі поза зоною доступу... Ситуація дуже загострюється - пасажири налаштовані вийти на злітну смугу і самостійно пошукати свій літак. Для заспокоєння громадян на "переговори" надіслали хлопців зі спецпідрозділу…", - повідомив Київ Оперативний.

В аеропорту "Бориспіль" застрягли пасажири (відео: KyivOperativ)

Рейс переносили вже кілька разів

Рейс був перенесений на 23:00 10 липня, але пасажирам довелося ночувати в аеропорту.

"За наявною інформацією, рейс YE215, який повинен був вилітати о 07:30, за останньою інформацією авіакомпанії, повинен вилетіти о 23:00" , - повідомили в пресслужбі.

Виліт знову перенесли, а багаж - загубили

"Рейс на Грузію знову перенесли. 13,5 годин перенесення... Перевізник іде на рекорд. Також перевізник чомусь не віддає багаж, бо ніхто не знає де він" , - пише KyivOperativ.

Відео: у "Борисполі" хаос через затримку рейсу на Батумі

Сайт flightradar24 повідомляє, що рейс відкладено на 16:10 за Києвом (17:10 за Батумі). Така ж інформація і на онлайн-табло на сайті аеропорту.

Відзначимо, що в коментарях не дуже схвально відгукуються про послуги компанії-перевізника:

"YanAir - компанія привид, літають тільки в Грузію, їх флот - це 3 старих Боїнга 737, вік яких перевищує 30 років. Зрозуміло, що ці літаки щодня ламаються... Дешева рибка - погана юшка" , - написав один з користувачів мережі.

Автор: Світлана Мащенко