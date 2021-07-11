Принц Гаррі і Меган Маркл отримають нагороду за відмову від дітей
Благодійна організація Population Matters, яка виступає за збереження оптимальної чисельності населення, вручить принцу Гаррі і Меган Маркл нагороду за відмову від народження нових спадкоємців. Герцогам Сассекським заплатять за це 500 фунтів (695 доларів), повідомляє Обозреватель.
Крім того, організація висловила подяку принцу Гаррі і Маркл за те, що вони прийняли рішення більше не заводити дітей, пише Sky News. Вони відзначили герцогів як приклад для наслідування для багатьох сімей
"Менша за розміром сім'я знижує наш вплив на Землю і дає більше шансів всім нашим дітям, їхнім дітям і майбутнім поколінням процвітати на здоровій планеті", – заявили в організації.
Нагороду в розмірі 500 фунтів подружжя отримають 11 липня. Кошти Гаррі і Меган зможуть пожертвувати на будь-яку благодійність.
Варто зазначити, що про свій намір мати тільки двох дітей Гаррі і Меган вперше згадали під час інтерв'ю журналу Vogue 2019 року.
"Якщо всі ми будемо мудріші, то ми зможемо залишити щось краще для наших наступних поколінь", – розповідав Гаррі.