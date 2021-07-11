Принц Гаррі і Меган Маркл отримають нагороду за відмову від дітей

Благодійна організація Population Matters, яка виступає за збереження оптимальної чисельності населення, вручить принцу Гаррі і Меган Маркл нагороду за відмову від народження нових спадкоємців. Герцогам Сассекським заплатять за це 500 фунтів (695 доларів), повідомляє Обозреватель.

Крім того, організація висловила подяку принцу Гаррі і Маркл за те, що вони прийняли рішення більше не заводити дітей, пише Sky News﻿. Вони відзначили герцогів як приклад для наслідування для багатьох сімей

"Менша за розміром сім'я знижує наш вплив на Землю і дає більше шансів всім нашим дітям, їхнім дітям і майбутнім поколінням процвітати на здоровій планеті" , – заявили в організації.

Нагороду в розмірі 500 фунтів подружжя отримають 11 липня. Джерело: Misan Harriman

Нагороду в розмірі 500 фунтів подружжя отримають 11 липня. Кошти Гаррі і Меган зможуть пожертвувати на будь-яку благодійність.

Варто зазначити, що про свій намір мати тільки двох дітей Гаррі і Меган вперше згадали під час інтерв'ю журналу Vogue 2019 року.