Біткоїн може впасти до $23 тис.: прогноз курсу криптовалют

Для ринку криптовалют цей тиждень пройшов під знаком зниження цін. Значуща подія - відсутність сильних покупців, яких нам пророкували різні аналітики, зазначив головний стратег із криптовалют компанії TomiEx Анжей Ковальчук, повідомляє UBR.

"Суть збереглася - значимість загального настрою на фінансовій арені набагато важливіша, ніж епізодичні коментарі про те, що ринок криптовалюта - це зло, або, навпаки, що це "математичне диво" , - розповідає він.

Був період у житті крипторинку, коли будь-які коментарі були значущими, і медійні особистості користувалися високою ліквідністю ринку. Зараз ситуація змінилася.

"Поки не настане час повноцінної роботи криптодобувачів, які раніше територіально знаходилися в Китаї, значного оптимізму щодо біткоїна, "ефіру" та інших криптовалюта НЕ чекаємо", - підкреслив Ковальчук.

Крім того, помірний новинний фон у світі щодо монетарної політики різних країн, інвестиційного клімату на тлі Covid-19 і нового штаму коронавірусу - це все привід не чекати стрімкого зростання цін.

За його словами, прогнози на весь наступний тиждень полягають у тому, що найвигідніше буде займатися спекуляціями посеред дня. На такому типі активності можна заробити, якщо є відповідні навички та досвід.

З технічного погляду, ціна біткоїна має шанси знизитися в діапазон $23 тис., що спровокує масову фіксацію угод у тих, хто купував по $ 60 тис., і на цьому рівні відразу почнуть відкриватися нові позиції на покупку, оскільки "биток" не коштував $ 23 тис. з грудня 2020 року.

Серед значущих подій тижня з 12 по 18 липня в пріоритеті буде сезон корпоративної звітності в США.

З огляду на той факт, що криптовалюту сприймають як захисний інструмент у якійсь мірі, то негатив щодо корпоративних даних США може стати причиною зростання волатильності по акціях та індексах. Якщо ціни будуть рости, то біткоїн здешевшає.

"Якщо ж ціни на фондовому ринку США будуть падати, то біткоїн, навпаки, почне дорожчати. Час буде дуже хорошим, щоб побачити новий мінімум по біткоїну і починати накопичення, покупки по ньому на довгострокову перспективу" , - вважає він.