Новий Mercedes GLC: живі фото і подробиці

Офіційна прем'єра новинки очікується в кінці 2021 року, повідомляє Автоцентр.

Mercedes-Benz GLC нового покоління вперше помітили з серійними фарами і задніми ліхтарями. Шпигунські фото прототипу кросовера і раніше потрапляли в мережу, але тільки свіжа серія знімків дозволяє дізнатися нові деталі про модель наступної генерації.

Судячи з фото, кросовер Мерседес отримає значного розміру грати, до якої впритул підходять стрілоподібні передні фари. Тонше і менше, ніж у поточного GLC, виглядають і задні ліхтарі.

При цьому сам кросовер виглядає більшим попередника. Майже плоский дах явно демонструє, що перед нами звичайний GLC, а не купеобразного версія. Бічні дзеркала заднього виду перемістилися від передніх стійок на двері, а дверні ручки тепер встановлені нижче. Ширше виглядає задня пасажирська двері. Це може свідчити про те, що колісна база була збільшена. А це означає більше місця для ніг пасажирів другого ряду.

Незважаючи на те, що в цій серії немає знімків інтер'єру, очікується, що салон нового Mercedes GLC 2022 модельного року укомплектують 11,9-дюймовим портретно-орієнтованим дисплеєм. За попередніми даними, на окремих ринках кросовер зможе запропонувати фірмову 9,5-дюймову мультимедійну систему MBUX і окремий монітор для управління кліматичною системою.

Моторна гамма Mercedes-Benz GLC нового покоління буде складатися виключно з чотирициліндрових двигунів. Інформації про потужності агрегатів поки немає.

Офіційна прем'єра новинки очікується в кінці 2021 року або на початку 2022. Версія AMG, швидше за все, з'явиться через рік після прем'єри стандартної моделі.