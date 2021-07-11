ДФС і СБУ перевірили "заправки Медведчука" Glusco

Співробітники ДФС спільно із СБУ перевірили 106 АЗС мережі Glusco, яку повʼязують із Віктором Медведчуком, в 15 регіонах України й заявляють про відсутність діяльності заправок, повідомляє Деловая столица.

Співробітники ДФС спільно із СБУ та за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора провели комплекс одночасних слідчих дій на 106 об’єктах мережі в 15 регіонах країни.

За результатами огляду правоохоронці встановили та зафіксували відсутність діяльності АЗС. Доступ до заправних колонок обмежений.

У службі повідомляють, що в разі встановлення будь-які неправомірні дії зі сторони порушників будуть оцінені належним чином.

Нагадаємо, 14 червня Державна фіскальна служба України наклала арешт на корпоративні права групи компаній, які завозили нафтопродукти з Росії, зокрема на мережу заправок Glusco, які повʼязують з Віктором Медведчуком.