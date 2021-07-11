Накопичувальна пенсія: від чого залежатиме розмір виплат

Після того, як повноцінно запрацює система загальнообов’язкового пенсійного накопичення, її основною перевагою буде гідне пенсійне забезпечення в старості, повідомляє Сегодня.

Про це розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна.

"Пенсійні накопичення не лежать просто десь на рахунку, вони інвестуються в економіку і "працюють", приносять дохід. До того ж, вкладати пенсійні накопичення можна лише у ті інструменти, які визначені законодавством як найнадійніші і це суворо контролюється" ,- зазначила міністр.

Вона вважає, що людина буде більше зацікавлена у "білій" зарплаті, адже саме від її розміру залежатиме, скільки коштів щомісяця з’являтиметься на пенсійному рахунку.

На її думку, перевагу у конкуренції за кваліфікованих працівників матимуть добросовісні роботодавці.

"Люди навчаться накопичувати на пенсію, підвищать фінансову грамотність, будуть збільшувати добровільні накопичення, підвищуючи свій рівень добробуту та обсяг внутрішніх інвестицій в економіці", – додала Лазебна.

Вона зазначила, що накопичувальна пенсія виплачуватиметься додатково до солідарної та не зменшуватиме її розмір.