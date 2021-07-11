Україна віддаляється від цивілізованого світу - нардеп

Запровадження акцизного збору на зелену енергетику, що передбачено податковим законопроєктом №5600, віддаляє Україну від цивілізованого світу, який стимулює розвиток відновлюваної енергетики через стратегічну важливість для держави, повідомляє Сегодня.

Про це заявила народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб, інформує "Главком"﻿.

"Нам необхідно сьогодні все робити для того, щоб зелена енергетика також була більш дешевою. Але як вона буде більш дешевою, якщо ми вводимо додатковий податок? Це незрозуміло. Сьогодні нам необхідно думати про нові технології, також накопичувачі енергії. Але це ж потрібні гроші. Хто буде вкладати сьогодні гроші в нашу країну, коли ми постійно змінюємо правила гри" ,– розповіла Гриб.

Вона наголосила: інвестори тікають з України через непрогнозовану податкову політику влади, і це негативно позначиться на економіці в цілому, а не лише на розвитку зеленої енергетики.

"Ми почули сьогодні заяви наших європейських партнерів – і корпорація NEFCO і інші, вони практично нас вже не бачать на мапі світу як країну, в яку можна інвестувати, скорочують всі інвестиції" ,- сказала Гриб.

На її думку, із законопроєкту №5600 необхідно виключити норму про запровадження акцизу на зелений струм, як і інші норми, що ускладнюють роботу бізнесу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроєкт був підтриманий в парламенті у першому читанні.

5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена із законопроєкту №5600 щодо внесення змін у Податковий кодекс України.

Наприкінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали листа на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Вони підкреслили, що ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС із декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма має бути переглянута.

За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали як мінімум 4 іноземні компанії Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).