Pfizer оголосить про потребу третьої дози вакцини

Фармацевтична компанія Pfizer найближчим часом може повідомити чиновників уряду США про необхідність введення третьої дози вакцини від коронавірусу для досягнення більш стійкого імунітету, повідомляє УНІАН.

Про це повідомляє The Washington Post﻿ із посиланням на шістьох співрозмовників, знайомих із планами компанії, передає.

Згідно з повідомленням, Pfizer планує зібрати брифінг у понеділок, 12 липня, на який запросили головного радника президента США з питань медицини, директора Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

У Pfizer кажуть, що результати дослідження показали, що бустерна доза їхньої вакцини, яку ввели через шість місяців після другого щеплення, збільшила кількість антитіл в 5-10 разів у порівнянні з першими двома ін'єкціями, пише WP.

Також Pfizer оголосила, що в серпні почне випробовувати бустерну дозу для боротьби зі штамом коронавірусу Дельта, який вважається більш заразним.

Нагадаємо, 8 липня компанії Pfizer і BioNTech почнуть випробування бустерної (третьої дози вакцини) від коронавірусу, щоб посилити імунітет людини щодо нових штамів. Відзначається також, що при третій дозі вакцини спостерігаються високі титри нейтралізації, в тому числі Beta-штаму коронавірусу, "які в 5-10 разів вищі, ніж після двох основних доз".

Проте медичні регулятори США не бачать необхідності у вакцинації людей додатковими дозами препарату від коронавірусу.