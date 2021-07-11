У ПАР пропонують узаконити многомужество

Уряд ПАР пропонує дозволити жінкам брати кілька чоловіків. Ідея викликала жваву суспільну полеміку, повідомляє Кореспондент.

Міністерство внутрішніх справ ПАР виступило з пропозицією узаконити поліандрію - форму сімейних відносин, в якій у однієї жінки кілька чоловіків. Ідея викликала жваву суспільну полеміку. Про це пише ВВС.

Сімейне право в ПАР одне з найбільш ліберальних у світі. Як повідомляє BBC, тут узаконені і гомосексуальні стосунки, і полігамія - сім'я, де у одного чоловіка кілька дружин.

Прихильники пропозиції стверджують, що мова йде про реальний рівність статей. Поліандрія дозволить зберегти сім'ю чоловікам, які страждають імпотенцією або безпліддям - відповідальність за задоволення дружини і зачаття візьмуть на себе інші чоловіки.

Противники переконані, що це суперечить африканським традиціям і потенційно створить у дітей кризу самоідентифікації: мовляв, чиє прізвище вони будуть носити, і доведеться дружині платити викуп за своїх чоловіків.