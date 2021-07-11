В аеропорту Кабула розгорнули систему ПРО

Влада Афганістану встановили в аеропорту Кабула систему протиракетної оборони на тлі триваючих в країні боїв урядових сил проти руху "Талібан", пишуть західні ЗМІ з посиланням на МВС Афганістану, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Система протиракетної оборони почала діяти з 2:00 неділі за місцевим часом", - наводять ЗМІ витримки із заяви МВС.

В останні місяці, одночасно з виведенням з Афганістану військових контингентів США і їх союзників, таліби активізували бойові дії проти афганських сил, захоплюючи все нові райони країни, в тому числі і на півночі поблизу кордону з Таджикистаном і Узбекистаном. У деяких випадках бойовики руху "Талібан" підійшли впритул до адміністративних центрів ряду провінцій Афганістану.

У п'ятницю один з керівників політофіса в Катарі руху "Талібан", глава делегації в Москві Шахабуддін Делавар заявив, що в угоді "Талібану" з США не було пункту про зобов'язання руху не брати контроль над адміністративними центрами Афганістану.

Він зазначив, що процес виведення іноземних військ стримує наступ "Талібану" на адміністративні центри, рух прихильний зобов'язаннями про ненапад на іноземні контингенти під час їх відходу з афганської території.