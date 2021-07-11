Гороскоп на 12 липня для всіх знаків Зодіаку
Астрологи склали гороскоп на 12 липня 2021 року для всіх знаків Зодіаку, повідомляє УНИАН.
Овен
Зірки рекомендують вам задуматися про просування по кар'єрних сходах. А ще краще, якщо ви почнете потроху діяти в цьому напрямку.
Телець
Є випадки, коли краще відступити для того, щоб не опинитися в дурнях. Наступний ваш хід буде більш вдалим.
Близнюки
Астрологи кажуть, що 12 липня ви можете потрапити в інформаційний колапс, тому з усім доведеться розбиратися самостійно.
Рак
Вам може надійти цікава пропозиція, але перед тим як погодитися, тисячу разів подумайте. Це може бути підступ.
Лев
Завтра навколо вас все буде змінюватися. І тільки ваше вміння пристосовуватися до різних ситуацій дозволить вам обернути все на свою користь.
Діва
Вам краще не братися за серйозні справи, бо ваш сонний стан нічого спільного з продуктивністю мати не буде.
Терези
Хто не ризикує, той не п'є шампанське? Саме час прислухатися до цієї приказки.
Скорпіон
Скористайтеся своєю енергією і напором, щоб досягти успіху в тих чи інших справах.
Стрілець
Завтра схильні до ризику і здоровим авантюрам Стрільці можуть тріумфувати - це їх день!
Козоріг
Доля підкине вам нові можливості. Не бійтеся ризикувати, щоб повернути своє життя на 180 градусів.
Водолій
Вам може надатися можливість, яка дозволить реалізувати свою давню мрію.
Риби
Рибам завтра в якийсь момент доведеться вирішувати питання, яке знаходиться поза їх компетенцією, і імпровізувати на ходу.