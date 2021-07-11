Вакцина Janssen ще нескоро з'явиться в Україні

Вакцина від коронавірусу Janssen (Johnson&Johnson), яку зареєструвало Міністерство охорони здоров'я, ще нескоро з'явиться в Україні, повідомляє УНИАН.

Про це розповiв головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телеканалу "Україна 24"﻿.

"Дуже важко сказати, є декілька проблем. По-перше, Johnson&Johnson - це єдина вакцина з одноразовим введенням. У цьому її привабливість, тому що дуже багато країн хочуть отримати однодозну вакцину, її дуже швидко можна використовувати. На жаль, сам виробник виробляє доволі невелику кількість, і тому ми зараз лише ведемо перемовини щодо постачання таких вакцин в Україну" , - зазначив Кузін.

Вакцина від коронавірусу в Україні