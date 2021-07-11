Вакцина Janssen ще нескоро з'явиться в Україні
Вакцина від коронавірусу Janssen (Johnson&Johnson), яку зареєструвало Міністерство охорони здоров'я, ще нескоро з'явиться в Україні, повідомляє УНИАН.
Про це розповiв головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Дуже важко сказати, є декілька проблем. По-перше, Johnson&Johnson - це єдина вакцина з одноразовим введенням. У цьому її привабливість, тому що дуже багато країн хочуть отримати однодозну вакцину, її дуже швидко можна використовувати. На жаль, сам виробник виробляє доволі невелику кількість, і тому ми зараз лише ведемо перемовини щодо постачання таких вакцин в Україну", - зазначив Кузін.
Вакцина від коронавірусу в Україні
- У липні очікується поставка в Україну 2 млн доз вакцини від коронавірусу Moderna в рамках ініціативи COVAX.
- Кампанія по вакцинації в Україні почалася 24 лютого.
- Зараз щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленої за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленої китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.
- З 29 травня року в Україні відкрили перші центри масової вакцинації населення.