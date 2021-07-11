Львів'янка "замінувала" дві будівлі поліції
У Львові поліцейські встановили особу зловмисниці, яка надала неправдиве повідомлення про замінування двох будівель поліції, повідомляє Украинская правда.
Iнформує поліція Львівщини.
"Сьогодні, 11 липня, о 05:45, на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що будівлі Головного управління поліції Львівщини та відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції заміновані.
За вказаними адресами працювали слідчо-оперативні групи, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції. Правоохоронці обстежили будівлі та прилеглі території – жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Проведеними заходами поліцейські встановили, що неправдиве повідомлення про замінування надала 48-річна львів’янка, яка скористалась телефоном своєї матері".
Правоохоронці встановлюють усі обставини події, вирішується питання правової кваліфікації.