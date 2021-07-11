У німецькому регіоні оголошений режим НС через кібератаку

У Німеччині хакери здійснили атаку на північ району Ангальт-Биттерфельд у федеральній землі Саксонія-Ангальт, повідомляє Деловая столица.

Адміністрація округу має тепер припинити роботу на два тижні, пише "Німецька хвиля"﻿.

Відомо, що хакери почали атакувати компʼютерну систему адміністрації району ще минулого вівторка. В результаті влада округу, населення якого становить близько 157 000 чоловік, більше не може проводити соціальні виплати.

За даними влади, кілька серверів були заражені з невідомого джерела. В результаті зашифрована поки що невстановлена кількість файлів. Втім, всі критично важливі системи були відключені від мережі, щоб запобігти можливому відтоку даних.

Крім того, за словами представника місцевої влади, поки неможливо передбачити подальші наслідки цієї кібератаки.

Режим надзвичайної ситуації оголошено для того, щоб мати можливість швидше реагувати, пояснив представник округу. У Федеральному управлінні з інформаційної безпеки запевнили, що його фахівці знаходяться на місці події.

"У Німеччині були випадки кібернападів на муніципалітети, але жодний з них не був оголошений катастрофою" , — сказала прессекретар відомства.

Влада району не стала розголошувати подробиці кібератаки, пояснивши це розслідуванням поліції. Фахівці підозрюють, що тут мова йде про шантаж.

Відзначимо, 3 липня хакерська група, ймовірно повʼязана з Росією, в результаті великої атаки зламала близько 200 американських компаній. У новій кібератаці підозрюють російську хакерську групу REvil, яка також стояла за атакою на постачальника мʼяса JBS. Президент Джо Байден доручив спецслужбам розслідувати, хто стоїть за кібератакою.