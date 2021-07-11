Пандемія змусила банки змінити формат роботи

В умовах пандемії в банківському секторі змінився формат роботи для співробітників, повідомляє UBR.

Зокрема, банкіри впровадили дистанційну організацію праці і поступово переходять на гібридний варіант, пише Finclub з посиланням на результати круглого столу.

За словами заступника голови правління Укргазбанку Тамари Савощенко, вони перевели за два тижні на дистанційну роботу 1,5 тис. Співробітників, які не взаємодіють з клієнтами.

"Базовим режимом для нас буде гібридний формат ... Якщо у нас людина 80% часу працює вдома, а 20% - в офісі, то він працює віддалено ... І ми для людей персоналізовані місця не створюємо. Для них знеособлені робочі місця", - підкреслила﻿ Савощенко .

Крім того, вона додала, що гібридний формат є оптимальним і для роботодавця, і для співробітників.

Зі свого боку, заступник голови правління Кредобанку Олег Нога вказав, що в установі і раніше практикували дистанційну роботу. Тому на час пандемії в банку були безпечні канали зв'язку і техніка. У перші дні більше половини головного офісу почали працювати дистанційно. Тепер в банку також створюють спеціальні робочі місця за принципом коворкінгу.

З початком пандемії половина офісу ТАСкомбанку також працювала віддалено, для цього співробітники підписали договори.

"На поточний момент на місячній основі керівники і співробітники формують графіки гібридної роботи - коли в офісі, а коли віддалено", - зазначив директор з управління персоналом ТАСкомбанку Вадим Зелініченко .

При цьому в Банку Кредит Дніпро вирішили, що повністю віддалена робота буде неефективною на тлі зміни керівництва в серпні минулого року. Тому близько 80% працівників працювали і працюють в офісі. Але кожен співробітник може кілька днів на місяць трудиться дистанційно, додала HR-директор Банку Кредит Дніпро Софія Чучупак.

"Ми плануємо переходити на гібридний формат роботи, і вже офіси для нових співробітників обладнаємо на основі моделі, коли ти приходиш і знімаєш вільний стіл, заброньований за кілька днів до цього", - розповів Чучупак .

Нагадаємо, більшість українських компаній через півтора року пандемії вирішили повернути своїх співробітників в офіси. Решта - можуть прийняти таке рішення найближчим часом.