Макіяж у спеку і головні тренди літа: інтерв'ю з візажистками

Спекотна погода влітку диктує свої правила – більшість дівчат у такий сезон геть відмовляються від декоративної косметики. Однак існують моменти, коли потрібно мати бездоганний вигляд з макіяжем і тоді виникає питання: а як зберегти мейкап і продовжити його стійкість протягом дня, повідомляє Обозреватель.

Створити не тільки якісний, але і модний макіяж влітку можливо – головне, щоб під рукою були всі атрибути для втілення ідеального мейкапу. Про те, як зробити якісний макіяж у спеку розповіла візажистка-стилістка Анастасія Гергеленік.

Що в тренді в макіяжі влітку 2021:

Так, за словами Анастасії, в моді цього літа природні відтінки та ефект "без макіяжу". Під класичний мейкап візажистка рекомендує вибирати класичний одяг, а до smoky eyes – драматичний, спокусливий образ.

У тренді натуральний макіяж, точніше, повна його відсутність;

Осяйне обличчя;

Безбарвний блиск для губ;

Влітку в тренді натуральність і природність

Різнобарвні тіні на повіках;

Стрілки/інтенсивна підводка;

Червона помада;

Smoky eyes;

Персикові акценти;

Штучні веснянки.

Не варто забувати про стрілки та червону помаду влітку

Який макіяж не в моді влітку 2021

Агресивний контуринг;

Тон на все обличчя (якщо в цьому немає необхідності);

Стробінг;

Влітку дівчатам варто забути про агресивний контуринг і стробінг

Широкі густі брови;

Ідеальні чіткі брови;

Пишні вії;

Матові губи;

Збільшувати об'єм губ за допомогою олівця.

Також не в тренді пишні вії та густі брови

Що додати та прибрати з косметички влітку?

Як стверджує візажистка-бровістка Влада, передусім у підготовці до макіяжу потрібно звернути увагу на очищення та зволоження. Слід вибирати легкі засоби для очищення під свій тип шкіри, особливо якщо ви живете в місті.

"Зволоження та насичення для шкіри обличчя – це найважливіший етап. Дуже важливо вибирати крем/ сироватки з SPF захистом, щоб захистити себе від прямих сонячних променів і появи пігментних плям. Перед нанесенням тонального крему необхідно створити певний бар'єр між шкірою та цим засобом. Тому обов'язково використовуйте крем або легку базу під макіяж" , – розповідала візажист.

ього літа зі своєї косметички варто прибрати усі щільні засоби й тональні креми, які перенавантажують шкіру, а віддати перевагу CC, BB із захистом від ультрафіолету. Також Влада рекомендує відкласти щільні пудри, особливо якщо в їх складі є тальк – краще вибирати розсипчасті та безбарвні, вони легші й не забивають пори.

Чи потрібно влітку використовувати термальну воду?

За словами Влади Миколайчук, влітку можна використовувати термальну воду, оскільки цей засіб містить мікроелементи та підтримує ph шкіри. Термальна вода збагачує клітини киснем, скорочує надмірний блиск і подовжує макіяж. Цей засіб здатний наситити шкіру киснем і поліпшити її обмінні процеси.