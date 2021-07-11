У Грузії проходять масові протести (відео)

У Грузії на тлі сутичок із поліцією 11 липня почався протестний мітинг опозиції, організований після смерті оператора телекомпанії "ТВ Пірвелі" Лексо Лашкарава, якого побили противники ЛГБТ-спільноти. Нинішня акція відбулася під офісом партії влади "Грузинська мрія" в Тбілісі, повідомляє Обозреватель.

Найбільше протестувальники вигукували лозунги щодо відставки уряду. Про це пише видання "Новости Грузия"﻿.

Прикметно, що символом акції стала кров – багато учасників прийшли на площу біля парламенту в залитому червоною фарбою одязі. Це було зроблено на знак солідарності с журналістами, понад пів сотні яких постраждали під час безладу в Тбілісі 5 липня.

Мітинг у Тбілісі

Через акцію у місті перекрили проспект Руставелі. Туди було мобілізовано сили поліції. Частина правоохоронців розташувалася перед християнським хрестом, який нещодавно встановили тут противники ЛГБТ – як символ захисту традиційних цінностей.

Акція пройшла під офісом партії влади "Грузинська мрія"

Зазначається, що мітинг насамперед організували у відповідь на смерть Лексо Лашкарава. Паралельно із засіданням членів парламентської більшості біля офісу "Грузинської мрії" почали збиратися члени різних громадських рухів і політпартій. Вони, зокрема, висловили переконання, що саме влада має понести відповідальність за події 5 липня, коли постраждали десятки журналістів.

Учасники мітингу вимагали відставки грузинського уряду

Серед учасників акції були голова "Єдиного національного руху" Ніка Мелія, лідер партії "Лело" Мамука Хазарадзе, засновниця руху "Дроа" Олена Хоштарія та інші. Вони наполягали на зустрічі з представниками влади, головною ж вимогою присутніх була відставка уряду.

Ситуація на місці загострилася, коли демонстранти намагалися залишити на стінах протестні графіті – написи червоною фарбою. Одночасно кілька політиків вимагали запустити їх до офісу. За цим послідувало протистояння з поліцією. Під час напруженості кілька людей було виведено з території.

Загиблий оператор Лексо Лашкарава

Раніше МВС Грузії також розповсюдило заяву, закликавши учасників протесту не виходити за рамки закону про свободу зібрань, а організаторів – не допускати закликів до насильства.

До вечора 11 липня ситуація біля офісу "Грузинської мрії" була спокійною. На місці залишалися до десяти мітингувальників. Одночасно опозиційні політики й громадські активісти підготувалися до протесту біля парламенту Грузії. Він розпочався о 18:00 під слоганом "Система вбиває! Виходь заради життя!"

За даними Грузія Online﻿, біля "Грузинської мрії" було затримано кількох людей. Їх нібито вивезли на поліцейських авто після того, як вони спершу спробували увійти в офіс, а потім облити будинок червоною фарбою.