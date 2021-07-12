Топ-5 найбільш продаваних нових автомобілів в Україні

З січня по червень 48 000 нових автомобілів пройшли реєстрацію на українському ринку. Загальна сума транспортних засобів досягла $1,5 млрд, що на 23% перевищує показники за перше півріччя 2020-го, повідомляє UBR.

Одночасно левова частка серед покупок нових авто припала на позашляховики і кросовери - 75% від загальної кількості. При цьому дизельними двигунами були обладнані 27% машин.

Найбільше нових авто зареєстрували жителі столиці, купивши в салонах 19 500 одиниць. Обійшлися такі покупки сумарно більш ніж в $640 млн.

Що стосується переваг громадян в цьому сегменті, то лідерство дісталося Toyota - 7000 машин на суму $250 млн.

Серед моделей п'ятірка найпопулярніших виглядає таким чином:

Toyota RAV4 - 3133 од., або 6% продажів. Kia Sportage - 2767 од. Renault Duster - 2434 од. Renault Sandero - 1516 од. Nissan Qashqai - 1356 од.

До того ж серед всіх зареєстрованих авто були і автомобілі преміум-сегмента. Зокрема, українці купили 6 машин Rolls-Royce. Вартість одного такого автомобіля стартує від $500 тис.

Крім того, громадяни купили 9 одиниць Bentley Continental GT з ціною від $500 тис. за одну машину. Також було 5 реєстрацій Bentley Flying Spur від $270 тис. Один громадянин купив Aston Martin DB11, вартість якого також стартує від $270 тис.

Нагадаємо, в червні українці витратили на покупку нових машин $275 млн. Це всього на $5 млн більше, ніж у травні. Середня вартість машини з салону склала $31 250 без урахування додаткового обладнання.