Топ-5 найбільш продаваних нових автомобілів в Україні
З січня по червень 48 000 нових автомобілів пройшли реєстрацію на українському ринку. Загальна сума транспортних засобів досягла $1,5 млрд, що на 23% перевищує показники за перше півріччя 2020-го, повідомляє UBR.
Одночасно левова частка серед покупок нових авто припала на позашляховики і кросовери - 75% від загальної кількості. При цьому дизельними двигунами були обладнані 27% машин.
Найбільше нових авто зареєстрували жителі столиці, купивши в салонах 19 500 одиниць. Обійшлися такі покупки сумарно більш ніж в $640 млн.
Що стосується переваг громадян в цьому сегменті, то лідерство дісталося Toyota - 7000 машин на суму $250 млн.
Серед моделей п'ятірка найпопулярніших виглядає таким чином:
- Toyota RAV4 - 3133 од., або 6% продажів.
- Kia Sportage - 2767 од.
- Renault Duster - 2434 од.
- Renault Sandero - 1516 од.
- Nissan Qashqai - 1356 од.
До того ж серед всіх зареєстрованих авто були і автомобілі преміум-сегмента. Зокрема, українці купили 6 машин Rolls-Royce. Вартість одного такого автомобіля стартує від $500 тис.
Крім того, громадяни купили 9 одиниць Bentley Continental GT з ціною від $500 тис. за одну машину. Також було 5 реєстрацій Bentley Flying Spur від $270 тис. Один громадянин купив Aston Martin DB11, вартість якого також стартує від $270 тис.
Нагадаємо, в червні українці витратили на покупку нових машин $275 млн. Це всього на $5 млн більше, ніж у травні. Середня вартість машини з салону склала $31 250 без урахування додаткового обладнання.