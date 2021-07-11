До Чернігова з'їхалися українці заради вакцини Pfizer

У Чернігові понад сотня людей вишукувались у чергу, щоб щепитися вакциною Pfizer, повідомляє УНИАН.

Як передає кореспондент, перед відкриттям пункту вакцинації в ТРЦ Hollywood вишикувалася черга з-понад сотні людей. Вакцинуватися до Чернігова також приїздять кияни та жителі області.

Як повідомила депутатка міської ради, бренд-амбасадорка ТРЦ Hollywood Марина Рейко, наразі розглядається можливість відкриття постійного пункту вакцинації в ТРЦ та організації запису онлайн.

Масова вакцинація Pfizer стартувала вчора у двох ТРЦ. Перед цим працював пункт щеплення в приміщенні райради, де використовувалася вакцина CoronaVac.

Упродовж дня 686 людей вакцинувалися вакциною Pfizer у торговельному центрі Hollywood, 420 вакциною Pfizer – у ЦУМ "Чернігів", і всього 194 людини прийшло вакцинуватися до Деснянської районної ради вакциною CoronaVac.