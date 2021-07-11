Українська чемпіонка вперше повністю оголилася
Українська чемпіонка Європи WBPF (Всесвітня федерація бодібілдингу та спортивної статури) Юлія Мішура показала, як повинна виглядати ідеальна фітоняшка, повідомляє Обозреватель.
30-річна киянка вперше знялася повністю без одягу, продемонструвавши всім шанувальникам в Instagram бездоганне тіло.
У кадрі засмагла і підтягнута українка лише злегка прикривається рушником, дозволяючи своїм пiдписникам оцінити розкішну фігуру з неймовірними вигинами.
Відзначимо, що до цього фітоняшка радувала своїх друзів знімками топлес, але але повністю оголитися ніяковіла.
Нагадаємо, що на початку року Юлія стала переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу.
Відзначимо, що це не перша оголена зйомка нашої співвітчизниці. На карантині Юля влаштувала день ходіння топлес, і розповіла, яку музику їй подобається слухати.