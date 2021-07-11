Українська чемпіонка вперше повністю оголилася

Українська чемпіонка Європи WBPF (Всесвітня федерація бодібілдингу та спортивної статури) Юлія Мішура показала, як повинна виглядати ідеальна фітоняшка, повідомляє Обозреватель.

30-річна киянка вперше знялася повністю без одягу, продемонструвавши всім шанувальникам в Instagram﻿ бездоганне тіло.

У кадрі засмагла і підтягнута українка лише злегка прикривається рушником, дозволяючи своїм пiдписникам оцінити розкішну фігуру з неймовірними вигинами.

Юлія Мішура знялася оголеною. Джерело: Instagram Юлії Мішури

Юлія Мішура продемонструвала неймовірні форми. Джерело: Instagram Юлії Мішури

Відзначимо, що до цього фітоняшка радувала своїх друзів знімками топлес, але але повністю оголитися ніяковіла.

Юлія Мішура топлес. Джерело: Instagram Юлії Мішури

Юлія Мішура на пляжі. Джерело: Instagram Юлії Мішури

Юлія Мішура загоряє. Джерело: Instagram Юлії Мішури

Юлія Мішура продемонструвала вражаючі форми. Джерело: Instagram Юлії Мішури

Юлія Мішура відсвяткувала своє 30-річчя. Джерело: Instagram Юлії Мішури

Юлія Мішура без одягу. Джерело: Instagram Юлії Мішури

Юлія Мішура в розстебнутих джинсах. Джерело: Instagram Юлії Мішури

Юлія Мішура в ліжку. Джерело: Instagram Юлії Мішури

Юлія Мішура на березі басейну. Джерело: Instagram Юлії Мішури

Юлія Мішура. Джерело: Instagram спортсменки

Нагадаємо, що на початку року Юлія стала переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу.

Відзначимо, що це не перша оголена зйомка нашої співвітчизниці. На карантині Юля влаштувала день ходіння топлес, і розповіла, яку музику їй подобається слухати.