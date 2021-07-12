Дорофєєва засвітила ідеальний прес і стрункі ніжки

Надя Дорофєєва може похвалитися витонченою фігурою, яку вигідно демонструє в купальниках і стильних нарядах. Співачка приміряла спокусливий літній лук і підкорила стрункими формами, повідомляє РБК-Украина.

Ефектні фото в міні артистка опублікувала в Instagram. Надя позувала на камеру в трендовому костюмі з топа і міні-спідниці бежевого кольору з дрібним принтом. Актуальний літній образ вона доповнила білими кедами. Наряд ще більше підкреслив витончену фігуру виконавиці, а особливо її ідеальний прес і довгі стрункі ноги.