В Україні оголосили штормове попередження

У неділю, 11 липня, на заході України очікуються значні дощі. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, повідомляє РБК-Украина.

Про це інформує прес-центр﻿ Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"До кінця доби 11 липня на Закарпатті та в Карпатах значні дощі" , - йдеться в повідомленні.

Також до кінця дня у південній частині та Карпатському регіоні, вдень 12 червня у південних, центральних областях, у Прикарпатті та Закарпатті очікуються грози. При цьому в окремих районах синоптики прогнозують град і шквали 15-20 м/с.