Держсистема оцінки дає збій при обробці дорогої нерухомості

Новий електронний сервіс оцінки об'єктів нерухомості, впроваджений Фондом державного майна (ФДМ), почали активно тестувати рієлтори й оцінювачі. Про це заявив генеральний директор компанії "Увекон" і заслужений експерт-оцінювач Українського товариства оцінювачів Володимир Шалаєв, повідомляє UBR.

За його словами, поки рано давати оцінку роботі системи.

"Але вже зараз можна сказати, що в сегменті оцінки типових квартир у великих містах якість роботи сервісу більш-менш задовільна. Середні розбіжності автоматизованої оцінки ФДМ з ринковою вартістю саме типових квартир у таких випадках, в основному, не перевищують допустимий поріг в 15-20%. Такий відсоток цілком допустимий і на цьому етапі не є критичним ", - зазначив він.

За його словами, істотні розбіжності в ціні можна спостерігати при оцінці ряду житлових об'єктів - більше дорогих, нетипових або ексклюзивних, елітних, а також знаходяться в малих населених пунктах.

Спостерігачі констатували, що система меншою мірою враховує такі важливі показники, як якість ремонту (в тому числі і дизайнерського), фактор видовий квартири, якість меблів, сантехніки тощо.

"А також дає збої при малій кількості аналогів" , - підкреслив Володимир Шалаєв.

За його словами, у зв'язку з автоматизованою оцінкою нерухомості "взагалі говорити про високу ймовірність попадання в ринкову вартість дорогих, нетипових об'єктів не варто" . Незважаючи на розвиток IT-технологій, програма не зможе врахувати всі чинники, що впливають на ціну об'єкта.

"Ми говоримо про те, що для нетипових житлових об'єктів найефективніше використовувати напівавтоматизовану систему, де провідна роль залишається за незалежним оцінювачем. Тобто, "машина" поки не в змозі повністю замінити людину", - упевнений гендиректор "Увекон".

За його прогнозами, через появу нового модуля навряд чи на ринку оцінки відбудеться перерозподіл сил на користь автоматизованих систем. Електронні системи є здебільшого допоміжними, ніж основними, підкреслив Володимир Шалаєв.