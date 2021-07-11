УЄФА може збільшити кількість учасників ЧЄ

УЄФА вивчає варіант з розширенням чемпіонату Європи до 32 учасників, повідомляє УНИАН.

Про це пише Associated Press﻿ з посиланням на джерела, знайомі з процесом.

Зазначається, що УЄФА "натхнений успіхом чемпіонату Європи цього року" і у зв'язку з цим може знову розширити турнір.

Ще однією причиною для такого рішення є "нормалізація" формату фінального турніру - при нинішньому форматі незручним є вихід у плей-офф чотирьох найкращих команд, що зайняли треті місця на груповому етапі.

Дане рішення може бути прийнято до кінця 2023 року, а зміни у форматі турніру в такому випадку набудуть чинності з 2028 року.

Відзначимо, що під егідою УЄФА виступає всього 55 збірних. При розширенні турніру кваліфікація практично втратить сенс. Її формат може бути переглянутий - наприклад, можуть з'явитися передкваліфікаційні турніри, або ж путівки на Євро можуть розігруватися в рамках Ліги націй.

Нагадаємо, що чемпіонат світу з футболу, починаючи з 2026 року, буде розширено з 32 до 48 команд.

Розширення євро: що було раніше