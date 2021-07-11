Визначився переможець Уїмблдону

Сербський тенісист Новак Джокович став переможцем 134-горозіграшу щорічного професійного тенісного турніру серії Великого шолома, який проводиться в Уїмблдоні (Лондон, Великобританія). У фіналі 1-а ракетка світу обіграв італійця Маттео Берреттіні (№7 WTA), повідомляє Обозреватель.

Поєдинок тривав майже три з половиною і години і закінчився з рахунком 6-7 (4), 6-4, 6-4, 6-3.

Для 34-річного Джоковича це стало 20-м титулом Великого шолома. Новак став 12 гравцем в історії, який виграв і Roland Garros і Wimbledon за один сезон. В останній раз це зміг зробити Рафаель Надаль в 2010 році.

Новак Джокович

Серб посів третє місце за кількістю титулів на Wimbledon (6), обійшовши Бьорна Борга. Перше місце займає Федерер (8); друге поділяють Піт Сампрас і Вільямс Реншоу – по 7.

Маттео Берреттіні

Зустріч з Берреттіні почалася легко для сербського спортсмена. Він лідирував 5: 2, але не зміг скористатися сетболів і розгубив всю свою перевагу. Береттіні вдало скористався моментом і зробивши два міні-брейка на тай-брейку вирвав перемогу.

Новак Джокович потужно подавав

Схожа ситуація трапилася і в другій партії, де Джокович повів 5-1, але в цей раз впевнено довів справу до перемоги.

Новак Джокович не залишив шансів супернику

У третій партії Новка успішно реалізував єдиний брейкпоінт, в той час як його опонент упустив два брейка, програючи 2-3.

Маттео Берреттіні помітно поступався в швидкості

З рахунку 2-3 в четвертому сеті Джокович виграв чотири гейми поспіль і з четвертого матчбола оформив перемогу в цьому поєдинку.